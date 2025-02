Andrzej Duda zabiera głos po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego

Nawiązał też do propozycji rządu, aby przedstawiciele prezydenta byli wykluczani z posiedzeń Rady Ministrów dotyczących bezpieczeństwa.

- Zwróciłem uwagę, że cieszę się, iż wszyscy podzielają moje zdanie, co do tego, że sprawa bezpieczeństwa narodowego powinna być stawiana ponad podziałam. Jeszcze raz zwróciłem się do pana premiera, aby wycofał się z rozwiązania takiego, które eliminuje prezydenta z tego typu debat w komitetach Rady Ministrów. Niestety takie rozwiązanie prawne jest proponowane, mam nadzieję, że nie będzie wprowadzone -zaznaczył Duda.