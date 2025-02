Media o zamknięciu bazy w Europie przez Trumpa. Źródło z USA zaprzecza

Trzecia rocznica wojny w Ukrainie. Delegacja w Kijowie oddała hołd ofiarom

Amerykański urzędnik zaprzecza doniesieniom

W poniedziałek wieczorem do tych doniesień odniósł się w poście w mediach społecznościowych turecki dziennikarz Ragip Soylu, zajmujący się sprawami regionu. Powołując się na słowa amerykańskiego urzędnika zajmującego się sprawami obronności, zaprzeczył, jakoby Waszyngton zamknął bazę w greckim Aleksandropolis.

Źródło miało też poinformować, że w tym mieście nie ma żadnej amerykańskiej bazy, jest to natomiast grecka placówka, do której USA mają dostęp na mocy Umowy o współpracy obronnej.

- Służy on po prostu jako węzeł transportowy, gdy amerykański sprzęt napływa do i z Europy - przekazał urzędnik, dodając, że "nie jest to amerykańska 'baza', którą USA mają zamknąć".