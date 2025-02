Europejskie wojska w Ukrainie? Macron: Jesteśmy gotowi

- I niedawno Francja pracowała z Wielką Brytanią na rzecz zapewnienia naszego wkładu. Pracowaliśmy w zakresie planów, pracowaliśmy w zakresie wojska nie po to, aby pójść na pierwszą linię frontu, aby wkraczać na terytoria okupowane, ale aby pokazać wsparcie, aby pokazać, że mamy wynegocjowany pokój podpisany przez obydwie strony. I to jest pokój, który będziemy zachowywać. A zatem to będą pokojowe rozmieszczenia żołnierzy. Nie dla walki. To będzie rozmieszczenie jako siły gwarantujące. Będą ograniczone, ale będą pokazywać naszą solidarność - zapewnił prezydent Francji.

- Co to oznacza? Czy to byłoby niebezpieczne? Jeśli dzięki wysiłkom prezydenta Trumpa zostanie podpisane porozumienie między Ukrainą a Rosją, a my zapewnimy jego gwarancje, to w przypadku złamania umowy przez Rosję, stanie ona w konflikcie ze wszystkimi, którzy zaangażowali się w proces pokojowy. I to jest prawdziwa zmiana. To coś, czego nie widzieliśmy wcześniej. Tego nie było w 2014 roku - powiedział prezydent Francji.