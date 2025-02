RB ONZ przyjęła amerykańską rezolucję. Nie nazywa Rosji agresorem

Składająca się z trzech akapitów rezolucja wyraża żal z powodu "tragicznej utraty życia" w konflikcie i podkreśla, że głównym celem ONZ jest utrzymanie międzynarodowego pokoju. Tymczasowa przedstawicielka USA w ONZ, Dorothy Camille Shea, zaznaczyła, że dokument nie jest "porozumieniem pokojowym", lecz "ścieżką prowadzącą do pokoju" .

Rosja zadowolona z rezolucji

Rosyjski ambasador chwalił inicjatywę USA mówiącą o agresji Rosji jako "wojnie rosyjsko-ukraińskiej", twierdząc, że jest to "pierwsza próba Rady, by przyjąć konstruktywny i zorientowany na przyszłość dokument, który będzie mówił o drodze do pokoju, a nie o pogłębianiu konfliktu". Oskarżył przy tym Europę o próby sabotażu rosyjsko-amerykańskich rozmów.