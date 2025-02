"Okłamał mnie". Sikorski ostro o irańskim dyplomacie

Wydarzenie zorganizowane przez United Against Nuclear Iran (UANI) miało miejsce w hotelu Millenium Hilton, tuż przy siedzibie ONZ.

Dodał, że dron został zestrzelony w Ukrainie, a następnie przetransportowany do USA. Minister podkreślił, że Iran nie może uniknąć odpowiedzialności za eksport broni, która powoduje śmierć tysięcy ludzi.

Szef UANI Mark Wallace porównał drona do niemieckiej "latającej bomby" V1 z II wojny światowej. - Jestem przekonany, że mamy do czynienia z nową osią zła - stwierdził, odnosząc się do współpracy Rosji, Iranu i Korei Północnej.