Putin złożył deklarację. Gotowy do współpracy z USA

Putin dodał, że Rosja byłaby skłonna sprzedać "około 2 mln ton" aluminium na rynek amerykański, jeśli USA zniosłyby sankcje ograniczające import rosyjskich metali . Podkreślił, że podejście Trumpa do Rosji i Ukrainy opiera się "nie tyle na emocjach, co na zimnej kalkulacji, racjonalnym podejściu do obecnej sytuacji".

- Rozmawiałem z prezydentem Putinem, a moi ludzie stale współpracują z nim i jego ludźmi, i chcą coś zrobić - mówił natomiast Donald Trump podczas konferencji w Białym Domu. - To jest to, co robię. Robię interesy. Całe moje życie to interesy. To wszystko, co wiem, to interesy. I wiem, kiedy ktoś chce to zrobić, a kiedy nie - dodał prezydent USA.