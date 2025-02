Sikorski zaznaczył, że kluczowe jest dalsze domaganie się od Rosji natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wojsk z Ukrainy . Podkreślił, że nikt nie potrzebuje pokoju w Ukrainie bardziej niż sami Ukraińcy, a także, że to Rosja ma największą moc, by zakończyć konflikt .

Szef polskiego MSZ zwrócił uwagę na ogromne wydatki Rosji na wojnę, które sięgają co najmniej 200 mld dolarów. - Moskwa mogłaby za to budować przedszkola i szpitale, ale woli je bombardować - dodał.

Niebienzia cytuje Dudę

- Wzywamy wszystkich w Europie, którzy nadal utrzymują zdrowy rozsądek, którzy mogą zdobyć się na odwagę, by zdystansować się od zbrodni Zełenskiego, by zrobić to jak najszybciej, zanim - jak powiedział profetycznie polski prezydent Andrzej Duda - "wciągnie ich wszystkich w głębiny" - mówił Rosjanin. Odniósł się do wypowiedzi prezydenta z Nowego Jorku w 2023 r., kiedy w kontekście sporu o import ukraińskiego zboża Duda porównywał Ukrainę do "tonącego chwytającego się wszystkiego".