Rosyjski ambasador wyraził zadowolenie z inicjatywy USA, która określa konflikt jako "wojnę rosyjsko-ukraińską" i nie nazywa Rosji agresorem . Według Niebienzi, jest to pierwszy dokument Rady Bezpieczeństwa, który koncentruje się na drodze do pokoju, a nie na pogłębianiu konfliktu. W swoim wystąpieniu oskarżył Europę o próby sabotowania rozmów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

Niebienzia zaapelował do wszystkich, którzy pragną trwałego pokoju na Ukrainie, aby nie pozwolili " rozentuzjazmowanemu kijowskiemu królewiczowi i jego marionetkarzom " burzyć wysiłków podejmowanych przez Rosję i Stany Zjednoczone. Podkreślił, że współpraca tych dwóch krajów jest kluczowa dla osiągnięcia trwałego pokoju w regionie.

- Podczas gdy jesteśmy w pełni oddani pokojowi na Ukrainie, wzywamy do wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju, a na pewno nie do kapitulacji ofiary - powiedział francuski dyplomata de Riviere, uzasadniając brak poparcia dla amerykańskiej rezolucji nie wskazującej na agresora w konflikcie.

- Nie może być żadnego równoważnego podejścia między Rosją a Ukrainą w odniesieniu do tej wojny - podkreślił.

Rezolucja to krótki tekst, który wyrażał jedynie żal z powodu "tragicznej utraty życia w konflikcie Federacji Rosyjskiej z Ukrainą", nie zawiera potępienia rosyjskiej inwazji i powtarza, że głównym celem ONZ jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz pokojowe rozwiązywanie sporów. Zawiera tylko trzy akapity, wzywając do trwałego pokoju między Rosją a Ukrainą i do szybkiego zakończenie konfliktu.