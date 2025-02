"Drastyczne i oburzające". Merz o ingerencji USA w niemieckie wybory

Polityk, który prawdopodobnie zostanie kanclerzem Niemiec, w niedzielę po ogłoszeniu wyników exit poll odniósł się m.in. do kwestii " ingerencji Elona Muska w niemiecką kampanię wyborczą ".

Jak stwierdził, " interwencje Waszyngtonu były nie mniej dramatyczne, drastyczne i wreszcie oburzające niż interwencje, które widzieliśmy z Moskwy ". - Jesteśmy pod tak ogromną presją z dwóch stron, że moim najwyższym priorytetem jest stworzenie jedności w Europie - dodał Merz w programie "Berliner Runde" w telewizji ARD. Jego zdaniem Niemcy muszą dążyć do niezależności od USA , co jest kluczowe w obliczu ostatnich wypowiedzi Donalda Trumpa.

W trakcie kampanii wyborczej Merz zwracał uwagę na ingerencję USA, w tym Elona Muska, który otwarcie popierał skrajnie prawicową Alternatywę dla Niemiec (AfD) . Właściciel portalu X publicznie wyrażał swoje poparcie dla AfD, co wywołało kontrowersje i oskarżenia o próbę wpływania na wynik wyborów.

Po przemówieniu J.D Vance'a w Monachium powiedział, że - Amerykanie mieszają się w wybory". - Co mnie irytuje, ale nie zaskakuje, bo były zapowiedzi tego typ. Nie jest zadaniem rządu amerykańskiego tłumaczyć nam w Niemczech, jak mamy chronić demokratyczne instytucje, będziemy szli swoją drogą - zapewnił Merz.

W wyborach do Bundestagu konserwatywny blok CDU/CSU zdobył 28,6 proc. głosów, a AfD zajęła drugie miejsce z 20,8 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 84 proc., co jest najwyższym wynikiem od 1987 r. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) uzyskała 16,4 proc., co jest najgorszym wynikiem w jej historii.