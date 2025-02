Musk dzwonił z gratulacjami. Liderka AfD nie odebrała, bo spała

Weidel pochwaliła też Muska, który w ostatnich miesiącach publicznie agitował za jej skrajnie prawicową partią AfD , za co był wielokrotnie krytykowany. Na Platformie X, którą kupił w 2022 r., debatował też podczas kampanii z Alice Weidel. W przesłaniu wideo wezwał ludzi w Niemczech, aby byli "dumni" z bycia Niemcami.

Po wyborach zaś Musk chwalił Niemcy za sprawne liczenie głosów. "Niemcom udało się policzyć 100 procent z 50 milionów głosów w mniej niż 8 godzin , a wszystkie były papierowe. Tak, da się to zrobić" - napisano w jednym z postów "End Wokeness", który opublikował na swoim profilu także Musk.

Termin "woke", który pierwotnie odnosił się do świadomości niesprawiedliwości społecznej i rasizmu, jest używany w obozie prawicowym i skrajnie prawicowym do pejoratywnego opisywania postaw, które są postrzegane jako nadwrażliwe, dogmatyczne lub wyraźnie zbyt liberalne.

Alice Weidel odniosła się z kolei do kontrowersyjnego departamentu ds. efektywności rządu (DOGE) kierowanego przez Muska, który, jej zdaniem, powinien być przykładem dla Niemiec. Gdyby była w rządzie, zrobiłaby to samo.

Państwo musi, jej zdaniem, "rozsądnie obchodzić się z pieniędzmi podatników", a wszystkie wydatki publiczne powinny zostać poddane kontroli. - Musimy żelazną miotłą skreślać wydatki, tak by było więcej pieniędzy dla podatników - powiedziała Weidel. W wyborach 23 lutego 2025r. jej partia podwoiła swój wynik w stosunku do wyborów w 2021 r., osiągając 20,8 proc.

Weidel po raz kolejny zgłosiła roszczenia do ważnych stanowisk w Bundestagu dla swojej partii. "Do Bundestagu musi powrócić normalność", a AfD musi uzyskać "to, do czego mamy prawo dzięki naszym głosom", twierdzi.