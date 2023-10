Andrzej Duda w Nowym Jorku. Na paradę przyszli jego przeciwnicy

Po raz pierwszy w wydarzeniu wziął udział urzędujący prezydent Polski. - Jestem tutaj, by was prosić o wasze wsparcie, byście lobbowali za Polską i byście dalej pracowali na rzecz umacniania sojuszu polsko-amerykańskiego i sojuszu Ameryki i Europy - mówił do Polonii Andrzej Duda.