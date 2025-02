Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że Ukraina powinna zabezpieczyć dostęp do tych metali jako gwarancję za dalszą pomoc wojskową . - Mówimy Ukrainie, że mają bardzo cenne metale ziem rzadkich. Chcemy, by zastawili je jako gwarancję - powiedział Trump.

"Wiele złóż tytanu znajduje się w północno-zachodniej Ukrainie, z dala od walk" – zauważył Reuters. Według ukraińskiego przywódcy Rosja znała szczegóły na temat położenia kluczowych zasobów na Ukrainie z sowieckich badań geologicznych, które po ogłoszeniu przez Kijów niepodległości w 1991 r. zostały zabrane do Moskwy. Część złóż znajduje się na ukraińskich terytoriach okupowanych przez rosyjskie wojska.

Prezydent Ukrainy odniósł się także do możliwości wykorzystania ukraińskich magazynów do przechowywania amerykańskiego LNG. - Jesteśmy gotowi i chętni na kontrakty na dostawy LNG do Ukrainy. I oczywiście będziemy hubem dla całej Europy - powiedział Zełenski.