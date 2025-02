Trump zamierza spotkać się z Zełenskim

- Chcę zobaczyć zakończenie tej wojny. Główny powód to zabijanie ludzi, utrata tak wielu istnień. 800 czy 900 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło lub zostało ciężko rannych. To samo dotyczy Ukraińców – około 700 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Podają niższe liczby, ale te dane są nieprawidłowe – twierdzi Trump.

Podkreślił, że ta wojna w ogóle by się nie rozpoczęła, gdyby to on był prezydentem.

Prezydent USA zapowiedział, że zwróci się do Europy o "zrównanie" wydatków na wsparcie Ukrainy; według Trumpa wynoszą one po stronie USA 300 mld dolarów, choć jego wysłannik ds. Rosji i Ukrainy Keith Kellogg mówi o 170 mld. Ukraina ma "zabezpieczyć" metale ziem rzadkich w równej ilości wobec poniesionych przez USA nakładów.

- Prosimy również prezydenta Zełenskiego o zabezpieczenie wpłacenia wszystkich tych pieniędzy. Mówimy: kiedy to się skończy? A jednak chcemy to doprowadzić do końca. Chcemy to doprowadzić do końca, ale będziemy prosić o zabezpieczenie - powiedział Trump.