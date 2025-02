Tragiczne żniwo karambolu na S7. Kibice żegnają się z kolegą

W piątek poinformowano, że zmarła piąta osoba ranna w wyniku karambolu na S7 koło Gdańska, do którego doszło w ubiegłym roku. Jest to ojciec dwójki dzieci, które również zginęły w tym wypadku. Kibice Lechii Gdańsk pożegnali się z kolegą we wzruszającym wpisie.