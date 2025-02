Szybki proces i wyroki. Skazano "kurierów" migrantów

Sąd w Bielsku Podlaskim wydał wyrok skazujący dla małżeństwa, które przewoziło siedmiu nielegalnych migrantów z Białorusi w głąb Polski. Mężczyzna został skazany na 10 miesięcy więzienia, natomiast jego żona otrzymała karę ośmiu miesięcy w zawieszeniu na dwa lata. Wyrok nie jest prawomocny, a jego treść zostanie podana do publicznej wiadomości.

Małżonkowie, mieszkańcy województwa pomorskiego, zostali zatrzymani w maju ubiegłego roku przez Straż Graniczną na drodze krajowej nr 19 w okolicach Bociek. Oskarżono ich o pomoc w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Proces trwał zaledwie jeden dzień.

Podczas śledztwa oskarżeni zmieniali swoje wyjaśnienia. Mężczyzna twierdził, że przewóz migrantów był przysługą dla znajomego, który poprosił go o przewiezienie grupy Ukraińców. W pierwszej wersji mówił, że przyjechał do Bielska Podlaskiego w sprawach biznesowych, a jego żonę zaczepiły osoby o ciemnej karnacji, prosząc o podwiezienie do Warszawy.