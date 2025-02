Incydent w Parlamencie Europejskim. Żona Ziobry komentuje

Kotecka wyjaśniła, że czekała przed salą na zakończenie wypowiedzi Jacka Ozdoby, ponieważ jako "urzędnik odpowiedzialny za doradztwo i strategię medialną" musi uczestniczyć we wszystkich aktywnościach medialnych europosła. Według jej relacji, Krzysztof Brejza i Dariusz Joński kazali swoim współpracownikom ją nagrywać, co uznała za "komiczne".

- Na tym filmiku widać, że to współpracownicy obu panów posłów mnie nagrywają. To jest tak komiczne, że trudno to poważnie komentować. Panowie najwyraźniej próbowali odwrócić uwagę od rejterady ministra Adama Bodnara, który uciekł, gdy europoseł Jacek Ozdoba zapytał go przed kamerami zagranicznych mediów o łamanie prawa w Polsce - stwierdziła Kotecka.