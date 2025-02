Ksiądz generał zatrzymany. Jest oficjalny komunikat

Jak dowiaduje się WP, zatrzymany duchowny, wysoki rangą wojskowy w stanie spoczynku to ksiądz Sławomir Żarski. To on sprzedał Mateuszowi Morawieckiemu i jego żonie w 2002 r. 15-hektarową działkę należącą do Kościoła, a w 2018 r. awansował na generała. Jak w 2019 r. informował TVN24, wątpliwości wśród części wojskowych budził fakt, że wówczas ksiądz pułkownik od ośmiu lat był w stanie spoczynku.