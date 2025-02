Badano już sprawę Morawieckiego. "Materiał niewystarczający"

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu ponownie bada sprawę sprzedaży działek rolnych przez parafię rzymskokatolicką na rzecz Mateusza Morawieckiego. Śledczy przeanalizują dokumentację i przesłuchają osoby związane z transakcją. Wcześniejsze postępowanie nie przyniosło wystarczających dowodów do wszczęcia śledztwa.

- Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu prowadziła już w tej sprawie postępowanie sprawdzające w 2023 roku. To postępowanie zakończyło się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. W trakcie badania tej sprawy przez zespół prokuratorów w Prokuraturze Krajowej ustalono, że ten materiał dowodowy zebrany w sprawie jest materiałem niewystarczającym i nie wyjaśniono szeregu wątków dotyczących właśnie sprzedaży działek rolnych w lutym 2002 roku przez przedstawiciela parafii Rzymskokatolickiej we Wrocławiu na rzecz Mateusza M. - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Karolina Stocka-Mycek w rozmowie z TVN24.