Trump znów to powiedział. Mocne słowa ws. przejęcia Kanady

- Nie potrzebujemy ich do budowy naszych samochodów. Wolałbym, żeby to Detroit, Karolina Południowa albo którykolwiek z naszych stanów, jak Tennessee, produkowały samochody. Mogłyby to robić bez problemu. Nie potrzebujemy ich do produkcji samochodów. Nie potrzebujemy ich do drewna. Nie potrzebujemy ich do niczego. Nie potrzebujemy ich energii. Mamy więcej energii niż oni - wymieniał prezydent.