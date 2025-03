Ukraińcy wycofają się z obwodu kurskiego? Ekspert ocenił sytuację Ukraińska operacja wojskowa w obwodzie kurskim, trwająca od sierpnia 2024 r., zbliża się do końca - stwierdził Rusłan Lewijew z Conflict Intelligence Team. Dodał też, że siły ukraińskie systematycznie wycofują się z regionu.

Ukraińcy wycofają się z obwodu kurskiego? Ekspert ocenił sytuację

Źródło zdjęć: © General Staff of the Armed Forces of Ukraine