Poseł PiS: Matecki trafił do szpitala

"Ma zapewnioną stałą opiekę medyczną. Co do szczegółowych informacji dot. choroby będę je mógł przekazać wyłącznie za zgodą rodziny pana posła" - dodał Gosek na platformie X.

Wcześniej Mariusz Gosek oraz posłanka Anna Kwiecień spotkali się z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Radomiu. - Z poczynionych ustaleń możemy przekazać, że pan poseł Matecki przebywa w celi szpitalnej, jest pod opieką medyczną, jest zaopiekowany. Co do stanu zdrowia, sam pan dyrektor nie może przekazać z oczywistych powodów tajemnicy medycznej żadnych informacji w tym zakresie. Stan faktyczny będzie ustalał pełnomocnik posła Mateckiego - mówił Gosek po spotkaniu. Zapewnił równocześnie, że stan zdrowia Mateckiego "nie jest taki, aby miał powodować jakiekolwiek wątpliwości idące w złym kierunku".

Matecki z zarzutami. "Fikcyjne zatrudnienie to najmniejszy problem"

Funkcjonariusze ABW zatrzymali w piątek rano posła PiS Dariusza Mateckiego. Jeszcze tego samego dnia został on doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał 6 zarzutów w śledztwie ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w tym współdziałania z innymi osobami w ustawianiu konkursów na dotacje z FS i w przywłaszczeniu kilkunastu milionów złotych, prania brudnych pieniędzy, współdziałania z dyrektorami Lasów Państwowych w fikcyjnym i pozornym zatrudnieniu oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej okoliczności związanych z wykonywaniem pracy. Posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia.