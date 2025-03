Nie będzie kampanijnego wsparcia. Wiemy, kiedy może przyjechać Trump

Putin zagra w grę Trumpa? "Jeśli nie, wojna będzie trwała dalej"

Jest problem. Priorytetem rozmowy pokojowe

Pałac nie odebrał tego jako wymówkę. - Oni prowadzą w tej chwili negocjacje z Rosją, nie wiedzą, kiedy się skończą i dlatego raczej nie podejmują się zobowiązań do tego czasu - tłumaczy osoba z Pałacu.

Jak słyszymy, Andrzej Duda zamierza zabiegać intensywnie o to, by amerykański przywódca spróbował wskazać jakiś dogodny dla niego termin.

Jednocześnie środowisko prezydenta Dudy zastanawia się, czy Trump - dążący do poprawienia relacji z Rosją - nie pojawi się w maju w Moskwie na paradzie zwycięstwa. - Na pewno będzie to poważny zgrzyt, ale jeśli tak się stanie, to widocznie taki będzie deal między Trumpem a Putinem. Ale poczekajmy na efekty rozmów między USA a Rosją - mówi osoba z Pałacu.