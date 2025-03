Kogo Trump traktuje lepiej? Polacy jednoznacznie wskazują w sondażu

Trump liczy na przełom w Rijadzie. "Dokonamy dużego postępu"

Co sądzą poszczególni wyborcy?

Najbardziej odróżniającą się grupą są osoby niezdecydowane. Blisko połowa (46 proc.) jest zdania, że oba kraje są traktowane tak samo. 36 proc. z nich uważa, że Trump lepiej traktuje Rosję. Blisko co piąta osoba w tej grupie (18 proc.) nie ma zdania w tej sprawie. Nikt wśród tej grupy nie wskazuje, że w trakcje przygotowań do negocjacji lepiej traktowana jest Ukraina.

Trump chciał zakończyć wojnę w jeden dzień

W ostatnich miesiącach w Białym Domu doszło do widocznej zmiany w nastawieniu do Ukrainy. Donald Trump jeszcze przed objęciem swojego urzędu zapowiadał zakończenie wojny w jeden dzień, co finalnie nie doszło do skutku. Prezydent USA jednak kilkukrotnie w negatywny sposób wypowiadał się na temat prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Trump nazwał go nawet "dyktatorem bez wyborów" i oskarżał, że zależy mu tylko na pieniądzach.