"To może się skończyć trzecią wojną światową". Trump zaniepokojony

W trakcie konferencji w Gabinecie Owalnym prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Kijów powinien skupić się na dążeniu do pokoju.

- Jeśli chodzi o ostateczne rozstrzygnięcie, łatwiej będzie nam współpracować z Rosją , co jest zaskakujące, bo to ona ma wszystkie karty w ręku - mówił.

Trump chwalił też Putina. - Myślę, że robi to, co zrobiłby każdy inny - mówił. - Myślę, że chce to zatrzymać i załatwić - dodał.