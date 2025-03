Karol Nawrocki: Reparacje od Niemiec to kwestia naszej przyszłości

Nawrocki odwiedził w sobotę Wieluń, miasto pierwszego ataku Luftwaffe 1 września 1939 r. Podczas wizyty podkreślił, że jako prezydent zamierza powrócić do kwestii reparacji wojennych od Niemiec. - One się nam należą. I to nie jest tylko kwestia przeszłości i historii, to nie jest tylko kwestia sprawiedliwości między dwoma narodami. To jest kwestia naszej przyszłości, naszego rozwoju - zaznaczył Nawrocki.