"Można gasić światło". Ekspert o fatalnej sytuacji w NFZ

Wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia, wynikający z nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach, dodatkowo obciąża budżet NFZ. - Pielęgniarka z wyższym wykształceniem od 1 lipca tego roku będzie zarabiać co najmniej 15,5 tys. zł brutto - zauważa Wiśniewski, podkreślając, że choć wyższe zarobki przyciągają do zawodu, to skala podwyżek jest nie do udźwignięcia przy obecnym poziomie finansowania.