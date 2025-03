Polacy wspierają Ukrainę, ale oczekują większej wdzięczności. Nowy sondaż

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez międzynarodową organizację More in Common, 65 proc. Polaków opowiada się za pomocą dla Ukrainy, nawet jeśli Stany Zjednoczone nie będą w to zaangażowane.

Adam Traczyk, dyrektor More in Common, uważa, że politycy powinni zwrócić uwagę na te wyniki. - To powinna być dla polityków zasadnicza wskazówka. Natomiast w poufnych rozmowach warto byłoby zakomunikować władzom Ukrainy, że polskie społeczeństwo oczekuje pewnych gestów i także w interesie Ukrainy jest, by gotowość wsparcia wzmacniać, a nie dawać powody do rodzenia się wątpliwości - powiedział Traczyk w rozmowie z "Rzeczpospolitą".