Spięcie Sikorskiego z Rubio. Hołownia: powinien przeprosić

Podkreślił również, że relacje polsko-amerykańskie powinny opierać się na faktach i wzajemnym szacunku. - Kupujemy od USA ogromne ilości uzbrojenia i utrzymujemy dobre stosunki, które zawsze były solidnym fundamentem naszych relacji. Sojusz polsko-amerykański to jeden z filarów NATO. Trzeba umiejętnie prowadzić politykę międzynarodową, a nie sprowadzać jej do prymitywnych przepychanek - zaznaczył Hołownia.

W niedzielę na należącej do Muska platformie X (Twitterze) doszło do dyskusji między szefem polskiego MSZ, amerykańskim senatorem Marco Rubio oraz samym Muskiem. Rozmowa dotyczyła systemów Starlink, produkowanych przez należącą do Muska firmę, wykorzystywanych do zapewnienia łączności ukraińskim wojskom walczącym przeciwko rosyjskiej agresji.