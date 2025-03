Sikorski na czołówkach światowych mediów. Piszą o awanturze

Reuters pisze o "stanowczej reakcji Marco Rubio" wobec Radosława Sikorskiego. Agencja przytacza także reakcję Prawa i Sprawiedliwości na spór. "Narodowo-konserwatywna partia opozycyjna Prawo i Sprawiedliwość skrytykowała wypowiedzi Radosława Sikorskiego, a poseł Marcin Przydacz napisał na platformie X: 'Kłótnia z Amerykanami na X to dokładnie to, czego nam potrzeba w czasie kluczowych decyzji w regionie'" - czytamy.

The Daily Best - amerykański portal piszący głównie o polityce uderza swoich czytelników nagłówkiem: "Elon Musk i Marco Rubio zakopują topór wojenny i łączą siły, by zastraszyć kluczowego sojusznika – Polskę". Portal nawiązuje do kłótni pomiędzy Rubio a Muskiem, do której kilka dni wcześniej miało dojść w Białym Domu.