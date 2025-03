"Niezidentyfikowane pociski". Alarmujące doniesienia z Korei Północnej

To pierwszy przypadek wystrzelenia pocisku balistycznego przez Koreę Północną od 20 stycznia, kiedy to Donald Trump został zaprzysiężony na drugą kadencję jako prezydent USA. Ostatnia próba rakietowa miała miejsce 6 stycznia, kiedy to Pjongjang przeprowadził test nowego pocisku balistycznego pośredniego zasięgu z hipersoniczną głowicą bojową.