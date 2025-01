Koreańczycy stosują stare taktyki sowieckie. Jest jednak inny problem

- Działają zgodnie z radziecką taktyką, w plutonach i kompaniach. Biorą masowo. Wojna jest teraz inna, w dzisiejszych warunkach, z dominacją dronów, walczą w małych grupach, szturmowych lub obronnych, a kiedy jest pluton, pluton, do stu, a czasem więcej żołnierzy atakujących z kilku stron, i są dość odważni, oczywiście, jest to problem - powiedział Syrski. Dodał, że północnokoreańskim żołnierzom brakuje nawet amunicji.

Według raportu Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), cały północnokoreański kontyngent liczący ok. 12 tys. żołnierzy, który obecnie znajduje się w obwodzie kurskim, może zostać zabity lub ranny w walkach do połowy kwietnia 2025 r., jeśli utrzyma się obecny wysoki poziom strat w siłach północnokoreańskich.

Wynika z tego, że Korea Północna ponosiła średnio 92 straty dziennie od początku znaczących działań bojowych na początku grudnia 2024 r. Jeśli, jak podano, Korea Północna przerzuciła ok. 12 tys. żołnierzy do obwodu kurskiego, cały ten kontyngent może zostać zabity lub ranny w ciągu ok. 12 tygodni (do połowy kwietnia 2025 r.), jeśli tempo strat w siłach północnokoreańskich utrzyma się na podobnym wysokim poziomie.