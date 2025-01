"Cały kontyngent zniknie". ISW ujawnia straty wojsk północnokoreańskich w Ukrainie

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przekazał, że północnokoreańskie wojska w Ukrainie mogą przestać istnieć do połowy kwietnia. Obecnie w obwodzie kurskim stacjonuje ok. 12 tys. żołnierzy z Korei Północnej, którzy tracą niemal 100 mundurowych dziennie. Wielu z nich jest ciężko rannych, co stawia pod znakiem zapytania ich powrót na front.