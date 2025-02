Ta umowa może być przełomem. Zełenski blisko podpisu

Ta przełomowa decyzja może zapaść już dziś. Wpływ na to miała wizyta przedstawiciela administracji Donalda Trumpa, który zakończył swoją wizytę w Kijowie.

Zełenski podkreślił, że porozumienie może wnieść wiele do relacji między krajami, a szczegóły muszą być dopracowane, by rzeczywiście działały. W piątek prezydent Ukrainy rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, który dziś leci do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem.