USA bogatsze niż kiedykolwiek? Trump o cłach: Będzie wspaniale

Prezydent USA Donald Trump podczas podróży z Florydy do Waszyngtonu zapewnił o korzyściach płynących z wprowadzenia ceł na zagraniczne towary .

Stwierdził, że będą to "setki miliardów dolarów w cłach". - Staniemy się tak bogaci, że nie będzie wiadomo, gdzie wydawać te wszystkie pieniądze . Mówię wam, zobaczycie. Będzie praca, będą działać fabryki. Będzie wspaniale - snuł świetlaną wizję.

Trump odniósł się również do nadchodzących rozmów między USA a Ukrainą, które mają odbyć się w Rijadzie. Wyraził optymizm co do ich wyników, podkreślając, że "w tym tygodniu poczynimy duże postępy". Prezydent USA liczy na podpisanie umowy dotyczącej eksploatacji ukraińskich surowców mineralnych.