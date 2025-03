Premier Grenlandii krytykuje Trumpa. "Brak szacunku"

Grenlandia dąży do niepodległości. Trump krótko: "dostaniemy ją"

Grenlandia, posiadająca autonomię, dąży do ogłoszenia niepodległości w nieodległej przyszłości. Donald Trump, który już w kampanii wyborczej wspominał o aneksji tego obszaru przez USA, a w przemówieniu w Kongresie ponownie wyraził chęć przejęcia Grenlandii. "Dostaniemy ją w ten, czy inny sposób" - powiedział .

Trump szokuje wypowiedziami. "Nie musimy przyklaskiwać każdej decyzji"

W zaplanowanych na wtorek przedterminowych wyborach do grenlandzkiego parlamentu (Inatsisartut) startuje sześć partii, z których tylko jedna, Naleraq, opowiada się za sojuszem z USA. Głównym tematem kampanii wyborczej jest dążenie do niepodległości, co popiera większość polityków.