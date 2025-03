"Poradnik kryzysowy" dla każdej rodziny. MSWiA szykuje przesyłki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiły wspólny projekt. Do końca 2025 roku do każdego gospodarstwa domowego w Polsce zostanie dostarczona specjalna broszura. - To będzie cały pakiet informacji - wyjaśnia Robert Klonowski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA.