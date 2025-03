Tragedia w Wielkopolsce. Półtoraroczne dziecko zginęło na podwórku

W poniedziałkowy poranek we Franciszkowie, w powiecie złotowskim, doszło do tragicznego wypadku. Półtoraroczny chłopiec zginął po tym, jak został potrącony przez samochód dostawczy. Do zdarzenia doszło około godz. 10.30, gdy na teren posesji wjechał dostawczy renault master, prowadzony przez 44-letniego mężczyznę.