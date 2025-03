Trafią do wszystkich domów. Polacy dostaną specjalne paczki od rządu

Dokument powstaje we współpracy z MON, MSWiA oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Robert Klonowski z MSWiA wyjaśnia, że poradnik ma być przystępny i dostarczać kluczowych informacji dotyczących radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń.

- Będą dotyczyły tego, jak radzić sobie w sytuacjach różnych zagrożeń. Będzie to miejsce, z którego każdy obywatel dowie się, co ma zrobić, w jaki sposób ma się lepiej przygotować. To będzie pakiet informacji, począwszy od tego, jak zadbać o bezpieczeństwo domowników, w jaki sposób się zachować i jak się przygotować np. na kilkudniowy lub kilkunastogodzinny brak prądu - mówi Klonowski.