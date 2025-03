Hołownia się wycofa z wyborów? Nieoficjalne doniesienia

Szymon Hołownia notuje coraz gorsze wyniki w prezydenckich sondażach. Niewykluczone, że będzie zmuszony do rezygnacji ze startu. - Jeśli sondaże Szymona Hołowni będą wyglądały tak, jak wyglądają, to Trzecia Droga poważnie weźmie pod uwagę pomysł na wycofanie go z wyborów - mówił dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki.