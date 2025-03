Pakt migracyjny obowiązuje wszystkich. Jasne stanowisko Brukseli

Polska jest jednym z krajów, które nie przedstawiły jeszcze swojego planu wdrożenia paktu migracyjnego. Premier Donald Tusk podczas spotkania z Ursulą von der Leyen w lutym w Gdańsku stwierdził, że "Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce". Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak również potwierdził, że wdrożenie zmian legislacyjnych jest "niemożliwe".

- Dotyczy to na przykład zapewnienia solidarności państwom członkowskim znajdującym się pod presją (migracyjną) - powiedział.

W przypadku opóźnień lub podważania paktu, Komisja Europejska może wszcząć procedurę naruszeniową, co może prowadzić do zaskarżenia kraju do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.