Polski akcent w Bundestagu? Ci posłowie mają polskie korzenie

Jak wyliczył ośrodek Mediendienst-Integration, co najmniej 73 z nich ma korzenie w krajach innych niż Niemcy lub jeden z rodziców nie pochodził z Niemiec. Oczywiście wszyscy z nich mają obywatelstwo niemieckie, bo to warunek, aby kandydować.

Oznacza to, że odsetek parlamentarzystów z tak zwanym "pochodzeniem migracyjnym" wynosi 11,6 procent. To zbliżony poziom do poprzedniej kadencji, w której odsetek ten wynosił 11,3 procent.

Najbardziej prominentnym politykiem polskiego pochodzenia w Bundestagu wydaje się być Paul Ziemiak. Urodzony w 1985 roku w Szczecinie wyjechał z rodzicami do Niemiec Zachodnich w 1988 roku. Od 2017 roku zasiada w niemieckim parlamencie z ramienia chadeckiej partii CDU. W latach 2018-2022 był nawet sekretarzem generalnym tego ugrupowania. Można się spodziewać, że Paul Ziemiak będzie miał wpływ na politykę przyszłego kanclerza Friedricha Merza w stosunku do Polski. Mówi po polsku i jest zaangażowany w sprawy polsko-niemieckie.

Do Bundestagu po raz kolejny dostała się także Agnieszka Brugger. Urodzona w 1985 roku w Legnicy polityczka przeniosła się z rodzicami do Niemiec, gdy miała cztery lata. W niemieckim parlamencie zasiada nieprzerwanie od 2009 roku. Ostatnio była nawet wiceprzewodniczącą frakcji parlamentarnej swojej partii – Zielonych. Zajmuje się sprawami obronności i polityki międzynarodowej.

Agnieszka Brugger mówiła w wywiadach, że czuje się i Niemką, i Polką. To, że wychowała się w Niemczech jako córka polskich emigrantów, na pewno w dużym stopniu ją ukształtowało. – Jestem i czuję się Europejką; tutaj zbiega się to, co polskie z tym, co niemieckie – mówiła w jednym z wczesnych wywiadów.