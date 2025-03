Amerykańsko-ukraińskie negocjacje. Sikorski rozmawiał z Kelloggiem

Rozmowa miała charakter konsultacji omawiającej zbliżające się negocjacje USA i Ukrainy, które odbędą się we wtorek w Arabii Saudyjskiej - przekazało MSZ. Jak poinformował PAP rzecznik MSZ Paweł Wroński, Sikorski i Kellogg zgodzili się co do tego, że pokój w Ukrainie, którego osiągnięcie jest celem negocjacji, ma być pokojem sprawiedliwym.