Weto prezydenta ws. ustawy incydentalnej. Hołownia zabrał głos

W tym kontekście - jak mówiła - trudno było oczekiwać, by prezydent zaakceptował zapisy zawarte w tzw. ustawie incydentalnej, co miał wcześniej sygnalizować w rozmowach z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

"Prezydent pogłębia niepewność prawną wokół wyborów"

Do tej decyzji odniósł się we wpisie na platformie X Szymon Hołownia, pisząc: "Prezydent wetuje zgłoszoną przeze mnie ustawę incydentalną i pogłębia niepewność prawną wokół wyborów prezydenckich. Będę namawiać partnerów koalicyjnych do szukania innych sposobów uniknięcia kryzysu państwa. Wybory muszą rozstrzygnąć się przy urnach".