"Idzie śladami Komorowskiego". Sikorski skomentował pomysł Dudy

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był w Sejmie pytany przez dziennikarzy o ocenę pomysłu prezydenta Andrzeja Dudy, by wpisać do konstytucji minimalny próg wydatków na obronność, który wynosiłby 4 proc. PKB.

- To jest rzecz świeża, z dzisiaj, wymaga analizy. No bo jak to się ma na przykład do konstytucyjnego sufitu zadłużenia? Musimy się nad tym pochylić - dodał.