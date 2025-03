Rosyjskie ogórki w Polsce? Import mimo sankcji

Polski rynek warzywny odczuwa napływ rosyjskich ogórków, które trafiają do kraju za pośrednictwem białoruskich firm. Jak podaje "Fakt", mimo sankcji nałożonych na Rosję, import warzyw nie został objęty embargiem.

Na początku lutego 2025 r. polskie służby graniczne zatrzymały transport ogórków z Rosji z powodu przekroczenia norm pestycydów. Badania wykazały, że poziom pimetrozyny w ogórkach wynosił 0,13 mg/kg, co znacznie przekracza unijny limit 0,02 mg/kg. Takie przypadki nie są odosobnione, co budzi obawy o jakość importowanych warzyw.

Dane z "Faktu" pokazują, że w 2024 r. do Polski sprowadzono 11,3 tys. ton ogórków z Rosji, co stanowi wzrost w porównaniu do 2023 r. Importowane są także inne warzywa, takie jak pomidory czy cebula. Mimo sankcji, Rosja i Białoruś pozostają ważnymi partnerami handlowymi dla Polski.