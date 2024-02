"Nerwowa sytuacja". Posłowie PiS weszli do resortu rolnictwa

- Panie ministrze, ja to rozumiem. Gdybym sam prowadził rozmowy, co do których byłoby ryzyko (…), że interes Rzeczpospolitej Polskiej może ucierpieć, no to wtedy taką informację należy objąć klauzulą tajności. Ale w momencie jej utrwalenia na nośniku. A nie kiedy przychodzą posłowie się zapoznać z jawnym dokumentem. Przecież ten dokument krążył, dziesiątki osób miało do niego dostęp. I nagle jak my się chcemy z nim zapoznać, to on się staje tajny? - pytał poseł Jabłoński.