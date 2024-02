Brawurowe wyznanie Fico. Tusk aż się zaśmiał

Szef polskiego rządu Donald Tusk przyznał, że "jest możliwe zbudowanie przynajmniej fragmentarycznie wspólnej pracy na rzecz pomocy Ukrainie, z różnymi może podejściami do sprawy". - Liczę na to, że po naszej dyskusji to wsparcie dla Ukrainy będzie bardziej jednoznaczne - powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu szefów rządów V4.