Były właściciel pumy Nubii skazany. Zapowiada apelację

W lutym 2020 roku sąd nakazał przekazanie zwierzęcia do zoo w Poznaniu. Kiedy w lipcu tego samego roku przedstawiciele ogrodu zoologicznego, w towarzystwie zaprzyjaźnionych dziennikarzy, przyjechali na posesję Stanka w Złożeńcu k. Ogrodzieńca, by odebrać Nubię, mężczyzna wyprowadził ją na smyczy z klatki, po czym wsiadł z nią do samochodu i uciekł do lasu.