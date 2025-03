Cyberatak na szpital MSWiA. Przywrócenie systemów potrwa tygodnie

Praca szpitala po cyberataku

Szpitalna izba przyjęć działa w ograniczonym zakresie, dlatego karetki z pacjentami w stanie ostrym są kierowane do innych placówek. - Mam nadzieję, że w godzinach wieczornych ta funkcjonalność też zostanie odtworzona i także w tym zakresie wrócimy do normalnej pracy – zapowiedział dyrektor.

Potencjalny wyciek danych

Dyrektor Zabojszcz przyznał, że nie jest pewne, czy doszło do wycieku danych osobowych w wyniku ataku ransomware, ale placówka zakłada taką możliwość. - Traktujemy to zdarzenie bardzo poważnie i uruchomiliśmy wszystkie procedury tak, jakby do tego wycieku doszło – powiedział.