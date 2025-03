Podwyżki dla nauczycieli w 2026 roku. Na ile mogą liczyć?

Minister edukacji ma ustalać wysokość wynagrodzenia zasadniczego, przy czym dla nauczyciela dyplomowanego ma ono wynosić co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wynagrodzenia na innych stopniach awansu mają być proporcjonalnie niższe, z wynagrodzeniem stażysty na poziomie co najmniej 73 proc. wynagrodzenia dyplomowanego.

Adam Krzemiński z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący podkomisji, oszacował, że wprowadzenie tych zmian kosztowałoby budżet państwa ponad 30 mld zł. W efekcie, średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wzrosłoby o ok. 2600 zł, mianowanego o 1700 zł, a początkującego o 1469 zł

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela został wniesiony do Sejmu w listopadzie 2021 r. przez ZNP, który zebrał ponad 250 tys. podpisów poparcia. Pierwsze czytanie odbyło się w lutym 2022 r., po czym projekt trafił do komisji edukacji. Tam powołano podkomisję nadzwyczajną, która miała się nim zająć, jednak do tej pory odbyły się jedynie dwa posiedzenia techniczne.